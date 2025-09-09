Ричмонд
Цифровые аферисты стали наследниками наперсточников: Песков высказался о росте высокотехнологичного мошенничества

Песков рассказал о росте уязвимости россиян перед кибермошенниками.

Источник: Комсомольская правда

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе Восточного экономического форума заявил, что мошенничество существовало всегда, но с развитием цифровой среды оно перешло на более высокий технологический уровень. Свою оценку ситуации с киберпреступлениями он дал в интервью ТАСС.

«Мошенничество было всегда — от наперсточников на рынках до карманников в трамваях. Масштабы были всегда большие, не нужно преувеличивать. Это всегда было», — подчеркнул он.

При этом представитель Кремля констатировал, что по мере роста цифровой среды мошенничество адаптируется и использует более сложные технологии. В результате, по его словам, люди становятся более уязвимыми, так как злоумышленники применяют все более ухищренные способы для обмана.

Прежде Песков признал, что многократно сталкивался с попытками телефонного обмана, но всегда распознавал мошеннические схемы и не попадался на уловки аферистов.

