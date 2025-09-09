Михаил Ширвиндт расстался с третьей супругой

— Любовь заканчивается. Ну, то есть, любовь как нейрофизиологический процесс — точно. Во всех парах. И наша не исключение. Рассказать, почему? Просто от нее устаешь. Романтическая любовь в «стадии страсти» завязана на выбросах дофамина, создающих ощущение эйфории. Но дофаминовые всплески истощают, — написала она.