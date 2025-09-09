Ричмонд
Михаил Ширвиндт расстался с третьей супругой

Телеведущий Михаил Ширвиндт с женой Анастасией сообщили о разрыве. По словам супругов, их любовь закончилась.

Телеведущий Михаил Ширвиндт с женой Анастасией сообщили о разрыве. По словам супругов, их любовь закончилась.

Пост о расставании разместила на своей станице в соцсети жена видеоблогера.

— Любовь заканчивается. Ну, то есть, любовь как нейрофизиологический процесс — точно. Во всех парах. И наша не исключение. Рассказать, почему? Просто от нее устаешь. Романтическая любовь в «стадии страсти» завязана на выбросах дофамина, создающих ощущение эйфории. Но дофаминовые всплески истощают, — написала она.

Третья супруга Ширвиндта намекнула, что лучше расстаться и сохранить дружеские отношения, чем продолжать жить вместе и ненавидеть друг друга.

— Люди расстаются, выпив друг друга до дна, и для большинства это нормально, — добавила Анастасия.

Михаил и Анастасия поженились в 2019 году, через год у них родился сын. Ширвиндт старше супруги на 32 года.

На днях актер и музыкант Никита Пресняков выбросил статуэтку с надписью «Лучшая жена» и снял это на видео. Недавно он развелся с Аленой Красновой после 10 лет отношений. Ролик появился в его соцсетях.