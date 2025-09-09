В Красноярске завершилось благоустройство Аллеи Героев Чернобыля

Работы прошли в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».
Рабочие установили перголы с качелями, навесы, скамейки и стулья, поставили урны и входные знаки «Аллея Героев Чернобыля», а также сделали информационные стенды и макет ЧАЭС до аварии. Территорию освещают 59 фонарей и около ста светильников, а безопасность контролируется системой видеонаблюдения.
На территории высадили 84 сосны в память о Рыжем лесе возле Чернобыля, а еще добавили цветники и газон более чем на 1600 м².
