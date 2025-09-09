Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 9 сентября 2025 года

Коммунальные службы Челябинска сообщили о плановых отключениях воды, газа и электричества 9 сентября 2025 года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на ЕДДС-112.
КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— Калинина, 26; Болейко, 7-А, 7-Б — с 09:30 до 17:00.
Отключение электроэнергии:
— ч/с: 3-я Арзамасская, 4−26 (чет.); Можайского, 36−45; пр. Победы, 31, 33, 35; Барабинская, 15−29; Гатчинская, 35−43; 1-я Арзамасская, 28−35; Лобачевского, 81−89; Бажова, 12, 14; Мосальская, 3 — с 08:00 до 18:00;
— Северо-Крымская, 81, 83, 85, 89, 91, 94−102 (чет.); пр. Победы, 237, 267, 269, 269-А, 271; Бехтерева, 53−61 (неч.), 60−70 (чет.) — с 08:00 до 18:00.
КУРЧАТОВСКИЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— Ворошилова, 17, 17-А, 19, 19-А, 21, 23, 23-А; Комсомольский пр., 68 — с 09:30 до 18:00.
Отключение газоснабжения:
— Каслинская, 30 (подъезды 1−3); Краснознаменная, 9 (подъезды 1, 2), 13 (подъезды 1, 2) — с 09:00 до 17:00.
Отключение электроэнергии:
— 1-я Ирбитская, 19−53, 24−44; 2-я Ирбитская — с 08:00 до 17:00;
— п. Градский прииск, коттеджи: Шершневская, 2−18, 5−29; ч/с: Логовая, 41−99, 40−80-Б; Городская, 53, 55, 61, 63, 78; пр. Новоградский — с 08:00 до 17:00;
— п. Шагол, ч/с: Загородная; Живописная, 5-А; Посадская, 3 — с 08:00 до 17:00;
— 40-летия Победы, 15, 17-А — с 08:00 до 18:00.
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— Дзержинского, 16, 18 — с 09:00 до 19:00.
Отключение газоснабжения:
— Дзержинского, 102; Коммунаров, 23 — с 09:00 до 17:00.
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Жукова, 4 (подъезды 4−6); Байкальская, 19; Сталеваров, 37 — с 09:00 до 17:00.
СОВЕТСКИЙ РАЙОН.
Отключение электроэнергии:
— Нефтебазовая, 1, 1-А, 4, 5, 6, 7-А, 7-Б, 8, 9, 10, 19, 25-А/1; ч/с: Нефтебазовая, 1, 3, 9, 9-А, 13, 15, 21, 23; Уфимский тр., «ЭВИС»; Блюхера, 121-Б — с 09:00 до 10:00.
ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Российская, 9 (подъезд 1), 9-Б (подъезд 1); пр. Ленина, 14 (подъезды 1−6) — с 09:00 до 17:00.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Ак. Королева, 5 (подъезды 1−3) — с 09:00 до 17:00.
ОТКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОФОРОВ.
Вниманию водителей и пешеходов!
Во вторник, 9 сентября, с 9:00 до окончания работ будет отключен светофор на пересечении Копейского шоссе и улицы Туркменская.
Будьте внимательны и осторожны!