«Показуха и тщеславие»: В Совфеде рассказали, чем французам не угодил Макрон

Как отметил российский сенатор Алексей Пушков, президент Франции Эммануэль Макрон не справляется с обязанностями главы государства. Его напускная важность и игнорирование внутренних проблем вызывают раздражение у французов, хотя президент делает вид, что занят решением мировых вопросов.
«Личный рейтинг — 15%, один из самых низких за всю новейшую историю Франции… Но французам, похоже, вся эта показуха и все это пустое тщеславие на фоне приходящей в упадок Франции уже поперек горла», — сообщил сенатор в Telegram-канале.
Сенатор указал на серьезные экономические и политические проблемы Франции: страна находится на третьем месте в Европе по размеру госдолга, уступая Италии и Греции, а ее правительство сотрясает череда кризисов. Очередным проявлением нестабильности стал вотум недоверия премьер-министру Франсуа Байру, который стал уже четвертым за три года.
Напомним, что политическая нестабильность во Франции грозит отставкой правительства Байру и может закончиться досрочными президентскими выборами, на которых Макрон может лишиться своего поста.