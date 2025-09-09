«Показуха и тщеславие»: В Совфеде рассказали, чем французам не угодил Макрон

Сенатор указал на серьезные экономические и политические проблемы Франции: страна находится на третьем месте в Европе по размеру госдолга, уступая Италии и Греции, а ее правительство сотрясает череда кризисов. Очередным проявлением нестабильности стал вотум недоверия премьер-министру Франсуа Байру, который стал уже четвертым за три года.