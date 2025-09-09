Ричмонд
Таврический сказал, что выброшенное на берег Британии существо могли убить

Вряд ли морское животное погибло в результате изменения экологической ситуации в регионе, отметил океанолог.

Член Русского географического общества, океанолог Анатолий Таврический назвал aif.ru возможную причину гибели гигантского морского существа, которое выбросило на побережье Британии в ночь с 2 на 3 сентября.

Как ранее сообщило издание Daily Mail, тушу морского гиганта, предположительно принадлежащую киту, обнаружили на пляже в британской деревне Пембри.

«Животное могло погибнуть от каких-то естественных факторов либо в результате внутривидовой борьбы, которая ведется во всем мире. То есть одно существо победило другое», — отметил Таврический.

Он также добавил, что вряд ли морское животное погибло в результате изменения экологической ситуации в регионе.

«На севере мало изменилась обстановка. Там температурный режим вроде бы стабильный. Таких резких скачков нет», — сказал океанолог.

На данный момент морские биологи исследуют останки животного с целью установить его точный вид и причины гибели.

Ранее Таврический предположил, что на побережье Британии выбросило морское существо, еще неизвестное науке.