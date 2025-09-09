В Хабаровском крае усилят борьбу с фейками на выборах

«Нельзя не признать, что стремительным развитием генеративных нейросетей воспользовались не только творческие люди, но и политические мошенники. Распространение фейковых новостей со сгенерированными иллюстрациями, видеодипфейков может быть направлено как на дискредитацию конкретных людей, так и избирательной системы в целом. Наша задача — противопоставить опасным фейкам правду, профессионализм и здравый смысл», — отметила председатель ЦИК России Элла Памфилова.