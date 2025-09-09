Ричмонд
В Хабаровском крае усилят борьбу с фейками на выборах

С начала 2025 года выявлено 12 фейков на социально-политические темы.

Источник: РИА "Новости"

Центральная избирательная комиссия России и АНО «Диалог Регионы» расширили сотрудничество по противодействию дезинформации в преддверии единого дня голосования 12—14 сентября 2025 года. Особое внимание будет уделено фейковым материалам, созданным с помощью генеративных нейросетей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

По данным мониторинга, в 2024 году количество фейков о выборах выросло в 2,5 раза, достигнув 149 уникальных сообщений, которые распространились 73 тысячами копий. В Хабаровском крае с начала 2025 года выявлено 12 фейков на социально-политические темы, которые разошлись 515 копиями.

«Нельзя не признать, что стремительным развитием генеративных нейросетей воспользовались не только творческие люди, но и политические мошенники. Распространение фейковых новостей со сгенерированными иллюстрациями, видеодипфейков может быть направлено как на дискредитацию конкретных людей, так и избирательной системы в целом. Наша задача — противопоставить опасным фейкам правду, профессионализм и здравый смысл», — отметила председатель ЦИК России Элла Памфилова.

В дни голосования ожидается всплеск фейковой активности, включая использование ИИ для создания поддельных видео и новостей. Совместные усилия направлены на оперативное выявление и опровержение дезинформации в СМИ и соцсетях.

