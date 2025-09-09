В Иркутской области рабочим платят почти 145 тысяч в месяц

В Иркутской области рабочие профессии стали самыми востребованными на рынке труда. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе hh.ru, каждое третье предложение в регионе приходится именно на эту сферу. Всего в августе было открыто более 15 тысяч вакансий, из которых 5,2 тысячи — для рабочих специальностей.
— Наибольшее количество предложений работодатели разместили для водителей, разнорабочих и машинистов. Также активно ищут сварщиков, электромонтажников, слесарей и сантехников, — говорится в сообщении hh.ru.
При этом заработная плата в этом сегменте значительно превышает средний показатель по области — медианный доход составляет почти 145 тысяч рублей против 75 тысяч в целом по региону.
