В Иркутской области рабочим платят почти 145 тысяч в месяц

В Иркутской области рабочие профессии стали самыми востребованными на рынке труда. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе hh.ru, каждое третье предложение в регионе приходится именно на эту сферу. Всего в августе было открыто более 15 тысяч вакансий, из которых 5,2 тысячи — для рабочих специальностей.