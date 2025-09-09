Омские дизайнеры представят свои коллекции на Евразийской неделе моды в Китае

Омские молодые дизайнеры покоряют Китай. С 10 по 14 сентября Омская арт-резиденция совместно с кафедрой «Дизайн костюма» ОмГТУ представит пять авторских коллекций выпускников Омской школы дизайна костюма на престижной площадке в Китае. Мероприятие состоится в Международном центре торговли текстилем и одеждой в Урумчи — ключевом хабе для развития оригинальных брендов и межкультурного обмена.
Несколько фотографий работ молодых дизайнеров опубликовали в телеграм-канале правительства Омской области. Коллекции омских дизайнеров сочетают в себе высокий уровень мастерства, глубокую концептуальность и узнаваемый сибирский культурный код. Каждая работа отражает уникальное видение автора и демонстрирует богатство традиций региона, адаптированных к современным тенденциям мировой моды.
Фото: t.me/OO200let.
Участие в Евразийской неделе моды открывает перед молодыми дизайнерами новые горизонты: возможность установить профессиональные контакты, найти партнеров и черпать вдохновение в формате международного диалога культур. Проект призван стать важным шагом для взаимодействия культур наших стран, а также платформой для выхода талантливых омичей на международный рынок.
