Омские дизайнеры представят свои коллекции на Евразийской неделе моды в Китае

Омские молодые дизайнеры покоряют Китай. С 10 по 14 сентября Омская арт-резиденция совместно с кафедрой «Дизайн костюма» ОмГТУ представит пять авторских коллекций выпускников Омской школы дизайна костюма на престижной площадке в Китае. Мероприятие состоится в Международном центре торговли текстилем и одеждой в Урумчи — ключевом хабе для развития оригинальных брендов и межкультурного обмена.