Алена Кравец рассказала о личной жизни вдовца Анастасии Заворотнюк

— Петр один, у него никого нет, он не ищет никаких отношений. Он верен Анастасии. Почти каждый день ходит к ней на кладбище. Рядом с ним мама Анастасии. Она взяла на себя все хлопоты по быту и заботы о Миле. Внучка — ее спасение, ведь тоска по дочери и боль утраты никуда не делась, — заявила Кравец изданию Woman.ru.