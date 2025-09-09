Алена Кравец рассказала о личной жизни вдовца Анастасии Заворотнюк

Супруг покойной актрисы Анастасии Заворотнюк, фигурист, Петр Чернышев решил поставить крест на личной жизни. Он остался жить с дочкой Милой в доме в Крекшино. Родные превратили особняк в некое подобие музея артистки. Об этом рассказала певица Алена Кравец.
Чернышев живет с тещей Валентиной Борисовной, которая помогает ему с воспитанием дочери. О новых отношениях он даже не думает. Спортсмен часто приезжает на могилу Заворотнюк.
— Петр один, у него никого нет, он не ищет никаких отношений. Он верен Анастасии. Почти каждый день ходит к ней на кладбище. Рядом с ним мама Анастасии. Она взяла на себя все хлопоты по быту и заботы о Миле. Внучка — ее спасение, ведь тоска по дочери и боль утраты никуда не делась, — заявила Кравец изданию Woman.ru.
В июле старшая дочь Анастасии Заворотнюк Анна рассказала о трудностях, с которыми столкнулась при переезде в Соединенные Штаты. Впечатлениями от учебы в другой стране она поделилась в блоге.
В юности девушка никогда не была одна — ее постоянно окружала поддержка матери, несмотря на многочисленные поездки и путешествия. Также воспитанием Анны занимались няни и помощники.