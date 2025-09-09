В России усовершенствовали технологию производства электроэнергии

«На сегодня известна технология работы газогенератора, который преобразует биомассу (древесину, сельхозотходы) в горючий газ. Проблема заключается в том, что при этом значительная часть полезной энергии расходуется напрасно. Интернациональная группа ученых, в которую входят и сотрудники ЮУрГУ, предложила для решения этой проблемы объединить работу газогенератора с регазификацией сжиженного природного газа, который перед подачей в трубы и баллоны нужно перевести собственно в газообразное состояние», — сказал собеседник агентства.