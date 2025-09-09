Матвийчук: после взятия ВС РФ Юнаковки последует решающий бросок на Сумы

После взятия села Юнаковка может последовать значительный прорыв российских войск к Сумам, сказал aif.ru военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
Ранее военные Telegram-каналы сообщили, что ВС РФ выбили противника из Юнаковки Сумской области. На данный момент официального подтверждения от Минобороны данной информации нет.
Как отметил Матвийчук, указанный населенный пункт открывает путь для дальнейших прорывных действий российских бойцов.
«Юнаковка дает возможность российским войскам выходить на направление для дальнейших действий в Черниговской и Сумской областях», — сказал Матвийчук.
По сути, уточнил военный эксперт, решающий бросок и взятие под контроль Юнаковки открывает для ВС РФ путь на Сумы.
Ранее Матвийчук рассказал, что из Юнаковки ВСУ осуществляли обстрелы населенных пунктов Курской области, кроме того, по его словам, данный населенный пункт являлся плацдармом для вторжения украинской армии в курское приграничье.
Как сообщалось, военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с aif.ru выразил мнение, что протяженность создаваемой буферной зоны безопасности в Сумской области должна составлять порядка 50 километров.