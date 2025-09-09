Пленный украинский военнослужащий рассказал, что в конфликте на стороне Вооружённых сил Украины участвуют наёмники из Японии, сообщает РИА Новости.
«Иностранные наёмники были. Сталкивался с ними, когда проходил БЗВП в Черкасской области, посёлок городского типа Верхнячка», — сказал он, речь идёт видеозаписи разговора с пленным, которую предоставил агентству дипломат Родион Мирошник.
Помимо этого, 49-летний уроженец Винницкой области рассказал, что вместе с ним военную подготовку проходила группа иностранцев с переводчиком из ФРГ.
«Было два поляка. Колумбиец один, американец один, германец один и ирландец один. Японцы были, четыре человека ещё японцев», — добавил пленный.
Наёмников учили стрелять, метать гранаты и так далее, их всегда первыми пропускали на стрельбы. При этом украинцам было запрещено общаться с иностранцами.
Ранее сообщалось, что ликвидированы не менее 92 наёмников Вооружённых сил Украины из Соединённых Штатов.