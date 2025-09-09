Зарплаты в Омске ниже московских на 29%: разрыв постепенно сокращается

Согласно данным исследования, Санкт-Петербург остаётся лидером среди регионов по уровню оплаты труда — зарплаты там ниже московских всего на 6−7%. В других городах разница более существенная. Например, в Волгограде зарплаты ниже московских на 30−31%, а в Екатеринбурге — на 15−16%. В Казани, Красноярске и Краснодаре разница составляет около 20−22%. В Новосибирске и Перми зарплаты ниже столичных на 19−28%.