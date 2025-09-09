Ричмонд
В Новосибирске появилась необычная скульптура собаки с плащом

В преддверии выборов в горсовет Новосибирска и областное Заксобрание в городе появилась агитационная скульптура собаки с плащом.

Читатели Сиб.фм. поделились с изданием фото. Около станции метро «Березовая роща» появилась необычная предвыборная инсталляция. Робот-собака, внешне напоминающая персонажа из сериала «Черное зеркало», одета в супергеройский плащ и поддерживает партию «Новые люди».

Главный лозунг скульптуры — «Нелегал, ты попал». На постаменте объясняется, что речь идет о системе «Мигрант ID», которую предлагают сделать обязательной для всех иностранных работников в России.

Тема миграции стала одной из ключевых в предвыборных программах различных партий. Политические силы активно обсуждают необходимость ужесточения контроля над миграционными потоками и защиты прав местных жителей.