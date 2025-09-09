В России могут официально запретить детям и пьяным гражданам выгуливать опасных собак: подробности

Правительство Российской Федерации в целом одобрило законодательную инициативу, вводящую ограничения на выгул собак потенциально опасных пород.
Согласно проекту, запрещается выводить на улицу таких животных гражданам в состоянии алкогольного опьянения, а также несовершеннолетним, не достигшим 16-летнего возраста. Об этом следует из текста официального отзыва Кабмина. Документ имеется в распоряжении ТАСС.
«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний», — передает агентство.
Законопроект разработан совместно депутатами от фракций: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — За правду».
Напомним, что накануне депутаты от партии СРЗП предложили создать алиментный фонд, который предполагает взыскание средств через специальную государственную структуру.