В России могут официально запретить детям и пьяным гражданам выгуливать опасных собак: подробности

Кабмин поддержал проект, запрещающий детям и пьяным выгуливать опасных собак.

Источник: Комсомольская правда

Правительство Российской Федерации в целом одобрило законодательную инициативу, вводящую ограничения на выгул собак потенциально опасных пород.

Согласно проекту, запрещается выводить на улицу таких животных гражданам в состоянии алкогольного опьянения, а также несовершеннолетним, не достигшим 16-летнего возраста. Об этом следует из текста официального отзыва Кабмина. Документ имеется в распоряжении ТАСС.

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний», — передает агентство.

Законопроект разработан совместно депутатами от фракций: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — За правду».

Напомним, что накануне депутаты от партии СРЗП предложили создать алиментный фонд, который предполагает взыскание средств через специальную государственную структуру.

