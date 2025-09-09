Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач Поляков предупредил о риске развития рака из-за колбасы на завтрак

Врач сказал, чем лучше заменить колбасу.

Источник: Аргументы и факты

Колбасные изделия относятся к категории продуктов, при регулярном употреблении которых повышаются риски развития онкологии. Об этом aif.ru заявил диетолог и эндокринолог Антон Поляков.

«Всемирная организация здравоохранения довольно давно отнесла колбасные изделия к групе рискообразующих продуктов. То есть, если регулярно есть колбасу, то повышаются риски развития онкологии», — сказал Поляков.

Врач посоветовал заменять колбасу на говяжий язык, так как в нем больше пользы.

Ранее диетолог Татьяна Жаровская посоветовала пить кефир вместо чая или кофе на завтрак.