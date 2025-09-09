Врач Поляков предупредил о риске развития рака из-за колбасы на завтрак

Колбасные изделия относятся к категории продуктов, при регулярном употреблении которых повышаются риски развития онкологии. Об этом aif.ru заявил диетолог и эндокринолог Антон Поляков.
«Всемирная организация здравоохранения довольно давно отнесла колбасные изделия к групе рискообразующих продуктов. То есть, если регулярно есть колбасу, то повышаются риски развития онкологии», — сказал Поляков.
Врач посоветовал заменять колбасу на говяжий язык, так как в нем больше пользы.
Ранее диетолог Татьяна Жаровская посоветовала пить кефир вместо чая или кофе на завтрак.