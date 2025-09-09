В Братске 11 сентября ограничат продажу алкоголя

Запрет на розничную торговлю алкоголем в магазинах касается не только крепких спиртных напитков, но и пива, сидра и так далее. Для общественного питания действует исключение — в кафе, барах и ресторанах алкоголь можно будет приобрести.
Традиция отмечать День трезвости появилась ещё в царской России в начале 20-го века. Дату в 1914 году утвердил Священный Синод. Она была выбрана в честь православного праздника Усекновения главы святого Пророка Иоанна Предтечи, во время которого следует соблюдать строгий пост. По действующей системе исчисления времени христианская памятная дата приходится на 11 сентября. После 1917 года советские власти День трезвости упразднили, но спустя ровно сто лет, когда советской власти уже не было, был установлен Всероссийский день трезвости. Тоже по решению Синода.
В 2017 году День трезвости в Иркутской области включили в перечень дат, когда на территории региона ограничена продажа алкоголя. К таким датам относятся, например, 1 июня (День защиты детей), 1 сентября (День знаний), День молодежи и так далее.
Продажа алкогольной продукции в дни запретов является административным правонарушением и наказывается штрафом.