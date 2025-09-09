В Братске 11 сентября ограничат продажу алкоголя

Традиция отмечать День трезвости появилась ещё в царской России в начале 20-го века. Дату в 1914 году утвердил Священный Синод. Она была выбрана в честь православного праздника Усекновения главы святого Пророка Иоанна Предтечи, во время которого следует соблюдать строгий пост. По действующей системе исчисления времени христианская памятная дата приходится на 11 сентября. После 1917 года советские власти День трезвости упразднили, но спустя ровно сто лет, когда советской власти уже не было, был установлен Всероссийский день трезвости. Тоже по решению Синода.