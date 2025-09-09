Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Симоньян рассказала об операции и выходе из наркоза: «Дальнейшее — в руках Господа»

Симоньян после операции поблагодарила тех, кто переживал и молился за нее.

Источник: Комсомольская правда

Главный редактор RT Маргарита Симоньян недавно сообщила о тяжелой болезни. В понедельник, 8 сентября, журналистка перенесла операцию. Она поблагодарила всех неравнодушных, кто переживал за ее здоровье. Об этом Маргарита Симоньян написала в личном Telegram-канале.

Она рассказала о самочувствии после перенесенной операции. По словам главреда RT, она недавно вышла из наркоза и уже «грызет шоколадку». При этом, отметила журналистка, пока еще трудно набирать сообщения в привычном темпе.

«Печатаю пока медленно и криво, простите. Спасибо всем, кто переживал и молился. Я вас тоже очень люблю и ценю», — обратилась к читателям Маргарита Симоньян.

Главред RT также порассуждала о следующих шагах, относительно своего здоровья. Она указала на Божью волю. По словам Маргариты Симоньян, теперь ее здоровье «исключительно в руках Господа». Она подчеркнула, что будет верить в лучшее.

Стоит напомнить, что врачи поставили Маргарите Симоньян серьезный диагноз. Она публично сообщила, что из-за тяжелой болезни ей предстоит операция по удалению груди. Журналистка рассказала об этом в эфире «России 1». Она подчеркнула, что хотела избежать слухов, открыв всем правду. Журналистка также напомнила, что ее муж Тигран Кеосаян уже девятый месяц находится в коме.

Маргарита Симоньян всегда с особым трепетом рассказывает о супруге. Она поделилась своими первыми эмоциями, когда только узнала о состоянии мужа. По словам Маргариты Симоньян, весь первый месяц она жила в больнице вместе с Тиграном Кеосаяном. Позже журналистка вернулась домой к детям. У пары двое дочерей и сын. Последний ребенок родился в 2019 году. Журналистка рассказала, что для детей отсутствие родителей дома было колоссальным нарушением нормальности.

Как неоднократно говорит телеведущая, Россия сильна духом. По мнению главреда RT, самое победоносное оружие русских людей — не «Орешник» и не ядерная триада, которых боятся за рубежом. Речь о силе духа, которой россиянам не занимать. Она заключила, что русские всегда выигрывали благодаря этому качеству.

Редакция «Комсомолки» желает Маргарите Симоньян скорейшего выздоровления!

Узнать больше по теме
Маргарита Симоньян: биография журналистки и главного редактора RT
В сфере современных медиакоммуникаций РФ заметную роль играет ряд ключевых фигур, влияющих на информационную повестку. Среди них — Маргарита Симоньян, которая занимает руководящие должности в крупных медиаструктурах. Деятельность последней охватывает вопросы редакционной политики, информационного вещания и международных коммуникаций: собрали главное из ее биографии.
Читать дальше