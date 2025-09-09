Симоньян рассказала об операции и выходе из наркоза: «Дальнейшее — в руках Господа»

Маргарита Симоньян всегда с особым трепетом рассказывает о супруге. Она поделилась своими первыми эмоциями, когда только узнала о состоянии мужа. По словам Маргариты Симоньян, весь первый месяц она жила в больнице вместе с Тиграном Кеосаяном. Позже журналистка вернулась домой к детям. У пары двое дочерей и сын. Последний ребенок родился в 2019 году. Журналистка рассказала, что для детей отсутствие родителей дома было колоссальным нарушением нормальности.