Симоньян рассказала об операции и выходе из наркоза: «Дальнейшее — в руках Господа»

Главный редактор RT Маргарита Симоньян недавно сообщила о тяжелой болезни. В понедельник, 8 сентября, журналистка перенесла операцию. Она поблагодарила всех неравнодушных, кто переживал за ее здоровье. Об этом Маргарита Симоньян написала в личном Telegram-канале.
Она рассказала о самочувствии после перенесенной операции. По словам главреда RT, она недавно вышла из наркоза и уже «грызет шоколадку». При этом, отметила журналистка, пока еще трудно набирать сообщения в привычном темпе.
«Печатаю пока медленно и криво, простите. Спасибо всем, кто переживал и молился. Я вас тоже очень люблю и ценю», — обратилась к читателям Маргарита Симоньян.
Главред RT также порассуждала о следующих шагах, относительно своего здоровья. Она указала на Божью волю. По словам Маргариты Симоньян, теперь ее здоровье «исключительно в руках Господа». Она подчеркнула, что будет верить в лучшее.
Стоит напомнить, что врачи поставили Маргарите Симоньян серьезный диагноз. Она публично сообщила, что из-за тяжелой болезни ей предстоит операция по удалению груди. Журналистка рассказала об этом в эфире «России 1». Она подчеркнула, что хотела избежать слухов, открыв всем правду. Журналистка также напомнила, что ее муж Тигран Кеосаян уже девятый месяц находится в коме.
Маргарита Симоньян всегда с особым трепетом рассказывает о супруге. Она поделилась своими первыми эмоциями, когда только узнала о состоянии мужа. По словам Маргариты Симоньян, весь первый месяц она жила в больнице вместе с Тиграном Кеосаяном. Позже журналистка вернулась домой к детям. У пары двое дочерей и сын. Последний ребенок родился в 2019 году. Журналистка рассказала, что для детей отсутствие родителей дома было колоссальным нарушением нормальности.
Как неоднократно говорит телеведущая, Россия сильна духом. По мнению главреда RT, самое победоносное оружие русских людей — не «Орешник» и не ядерная триада, которых боятся за рубежом. Речь о силе духа, которой россиянам не занимать. Она заключила, что русские всегда выигрывали благодаря этому качеству.
Редакция «Комсомолки» желает Маргарите Симоньян скорейшего выздоровления!