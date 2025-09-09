Уточняется, что с инициативой о переименовании выступил коллектив завода и получил поддержку администрации Уфы. Новое название остановки увековечило знаковую дату. Связь УМПО с историей и развитием микрорайона Инорс неразрывна: он был и остается родным для тысяч заводчан.
В Уфе по просьбе сотрудников завода переименовали остановку транспорта
В год столетнего юбилея УМПО остановка общественного транспорта в микрорайоне Инорс поменяла свое название. На смену неактуальному «Институт имени Шолохова» пришло новое: «Имени столетия ПАО “ОДК-УМПО”. Об этом сообщает интернет-страница сообщества “сотрудники ПАО “ОДК-УМПО”.