В Уфе по просьбе сотрудников завода переименовали остановку транспорта

Уточняется, что с инициативой о переименовании выступил коллектив завода и получил поддержку администрации Уфы. Новое название остановки увековечило знаковую дату. Связь УМПО с историей и развитием микрорайона Инорс неразрывна: он был и остается родным для тысяч заводчан.