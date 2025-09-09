Второй родительский форум состоялся в Иркутском районе

Муниципальный родительский форум «Объединяя усилия, создаем будущее» (6+) состоялся 6 сентября в Уриковской школе. Его участниками стали 70 педагогов, родителей и специалистов управления образования Иркутского района. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Иркутского района.
Уже более пяти лет в Иркутском районе работает родительский комитет. Эти родители инициировали проведение муниципального форума. Это открытая площадка, где родители, педагоги и специалисты управления образования обсуждают актуальные вопросы взаимодействия, делятся положительным опытом.
«Для благополучия наших детей родители и педагоги обязаны быть союзниками. Только так можно добиться самого главного — вырастить успешных и счастливых ребят. Для общения, обсуждения актуальных вопросов и положительного опыта взаимодействия учителей и родительской общественности второй год организуем такое мероприятие. Убежден, его участники, вернувшись в свои муниципалитеты, обязательно расскажут о форуме на родительских собраниях в своих школах, обсудят все поднятые вопросы, чтобы сделать обучение и воспитание наших детей более эффективным и успешным», — отметил мэр Иркутского района Леонид Фролов, приветствуя участников форума.
Вместе с директором школы Еленой Голяковской участники форума обсудили работу родителей через школьный штаб контроля во время капитального ремонта. Затем родители и педагоги работали на разных площадках: «Современное школьное питание: стандарты и инновации», «Навигация детства: приоритеты, направления и технологии деятельности», «Билет в будущее», «Управление конфликтами».
«Все тематические площадки были подготовлены грамотно. Особенно интересно было побывать на площадке “Современное школьное питание: стандарты и инновации”, представленной Уриковской школой. В нашей школе в этом вопросе проводилась огромная работа. Сейчас ежемесячно члены комиссии по родительскому контролю питания проводят проверки. Необходимо отметить, что в Уриковской школе меню циклично, всё по СанПиНу, вкусно и достойно», — отметила председатель родительского комитета Марковской школы Алена Дзядевич.
Родители — участники форума, кстати, отметили, что на мероприятие необходимо приглашать еще и учеников, чтобы учитывать их мнения и пожелания.