Второй родительский форум состоялся в Иркутском районе

«Для благополучия наших детей родители и педагоги обязаны быть союзниками. Только так можно добиться самого главного — вырастить успешных и счастливых ребят. Для общения, обсуждения актуальных вопросов и положительного опыта взаимодействия учителей и родительской общественности второй год организуем такое мероприятие. Убежден, его участники, вернувшись в свои муниципалитеты, обязательно расскажут о форуме на родительских собраниях в своих школах, обсудят все поднятые вопросы, чтобы сделать обучение и воспитание наших детей более эффективным и успешным», — отметил мэр Иркутского района Леонид Фролов, приветствуя участников форума.