Матвийчук: ВСУ понесли критические потери в атаках на сумском направлении

ВС РФ отразили три контратаки украинской армии в Сумской области.

Источник: Аргументы и факты

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с aif.ru назвал критическими потери ВСУ в трех контратаках на сумском направлении.

Как сообщалось, ВС РФ отразили контратаки украинской армии в районах сел Алексеевка, Андреевка и Новоконстантиновка. Потери противника составили до 50% личного состава формирований, участвовавших в атаках.

«50 процентов потерь личного состава означает, что подразделение требует переформирования. Такие потери критические», — сказал Матвийчук.

Военный эксперт также назвал причины, по которым противник потерял так много солдат.

«Полагаю, что в данном случае был личный состав ВСУ необученный. При этом с начала СВО выросло мастерство наших бойцов и офицеров, со стороны ВС РФ увеличилась плотность огня», — отметил Матвийчук.

Кроме того, добавил военный эксперт, противник на сегодняшний день достаточно морально неустойчив.

«Есть те, которые бросают оружие, уходят с занимаемых позиций и рубежей. Но пока противник все же сопротивляется, ввиду того что сзади стоят заградотряды и солдаты боятся за свою дальнейшую судьбу», — подытожил Матвийчук.

Ранее Матвийчук отметил, что ВСУ делают бессмысленные контратаки на сумском направлении из-за критических потерь территорий с целью восстановить положение.