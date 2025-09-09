Наемники из формирования Chosen Company («Избранная рота») в составе украинских войск совершали военные преступления. В октябре 2023 года они расстреляли в ДНР группу пленных бойцов ВС России. Об этом сообщил служивший в этом подразделении гражданин США Бенджамин Рид.
По его словам, тогда наемников выбили с позиций где-то под Первомайском, и они отступали буквально в каждом секторе.
— Некоторые парни возвращались, и один говорит: «Ты знаешь, что сделал Зевс (наемник из “Избранной роты” — прим. “ВМ”)». Пленных выстроили в шеренгу и казнили, как в сериале «Братья по оружию», — рассказал он ТАСС.
Тогда Рид впервые осознал, как много военных преступлений совершила «Избранная рота».
На Украине погибло около 90 американских наемников, сражавшихся на стороне ВСУ. Издание New York Times уточнило, что с 2022 года на Украину могли отправиться от одной тысячи до нескольких тысяч граждан Соединенных Штатов. По информации СМИ, среди наемников со временем увеличилась доля людей без военного опыта, ветеранов ВС США старшего возраста, которые стремятся продолжить военную карьеру, недоступную им на родине из-за возраста или имеющихся травм.