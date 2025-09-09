ТАСС: Наемники «Избранной роты» расстреливали пленных российских бойцов в ДНР

На Украине погибло около 90 американских наемников, сражавшихся на стороне ВСУ. Издание New York Times уточнило, что с 2022 года на Украину могли отправиться от одной тысячи до нескольких тысяч граждан Соединенных Штатов. По информации СМИ, среди наемников со временем увеличилась доля людей без военного опыта, ветеранов ВС США старшего возраста, которые стремятся продолжить военную карьеру, недоступную им на родине из-за возраста или имеющихся травм.