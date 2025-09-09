Общественные туалеты появятся на остановках транспорта в Хабаровске

Первым местом станет остановка «Уссурийский бульвар», где размещаются автобусы № 25 и 88. Здесь планируется реконструкция сквера и благоустройство Могилевского дворика. По поручению мэра Сергея Кравчука достигнута договоренность с инвестором о размещении туалета, который предприниматель будет обслуживать в дальнейшем.
«В ближайшее время вместе с профильными службами будет решён вопрос о подключении санузла к электричеству и водоотведению», — отметил первый заместитель мэра по городскому хозяйству Денис Елькин.
Следующим объектом станет остановка «Диспетчерская», конечная маршрутов № 8, 35, 114а, 16 В и 46. Здесь также появится общественный туалет, предназначенный как для пассажиров, так и для водителей.