Общественные туалеты появятся на остановках транспорта в Хабаровске

В Хабаровске начнут устанавливать общественные туалеты на остановках общественного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Первым местом станет остановка «Уссурийский бульвар», где размещаются автобусы № 25 и 88. Здесь планируется реконструкция сквера и благоустройство Могилевского дворика. По поручению мэра Сергея Кравчука достигнута договоренность с инвестором о размещении туалета, который предприниматель будет обслуживать в дальнейшем.

«В ближайшее время вместе с профильными службами будет решён вопрос о подключении санузла к электричеству и водоотведению», — отметил первый заместитель мэра по городскому хозяйству Денис Елькин.

Следующим объектом станет остановка «Диспетчерская», конечная маршрутов № 8, 35, 114а, 16 В и 46. Здесь также появится общественный туалет, предназначенный как для пассажиров, так и для водителей.