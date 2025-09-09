Общественные туалеты появятся на остановках транспорта в Хабаровске

Первым местом станет остановка «Уссурийский бульвар», где размещаются автобусы № 25 и 88. Здесь планируется реконструкция сквера и благоустройство Могилевского дворика. По поручению мэра Сергея Кравчука достигнута договоренность с инвестором о размещении туалета, который предприниматель будет обслуживать в дальнейшем.