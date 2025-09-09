Якутские мореплаватели пересекли 180-й меридиан по пути на Камчатку

ЯКУТСК, 9 сен — РИА Новости. Якутские мореплаватели Русского географического общества на парусной яхте пересекли 180-й меридиан по пути на Камчатку, пройдена половина от запланированного маршрута — более 3,6 тысячи километров, рассказал РИА Новости председатель якутского отделения РГО Александр Горохов.
Путешественники в настоящее время находятся в проливе Лонга, который покрыт льдами.
«Девятого сентября яхта “Эйва” пересекла 180-й меридиан! Пройдено более 3,6 тысячи километров пути, это примерно половина маршрута до Камчатки. Прошли реку Лена от среднего течения до устья, море Лаптевых и Восточно-Сибирское море. Мы недалеко от села Рыркайпий, заходить не стали, погода позволяет идти дальше. Возможно, зайдем завтра утром в село Валькарем. Говорят, там море позволяет подойти к берегу», — отметил Горохов.
Яхту на Чукотском море поприветствовали местные обитатели — огромные киты.
Плавание идет по графику, сказал собеседник агентства, члены экипажа чувствуют себя хорошо. На Чукотке мореплаватели останавливались в городе Певек, местные жители оказали якутянам теплый прием.
Первого августа из Якутска в рамках проекта РГО «По следам Великой Северной экспедиции» стартовала экспедиция на парусной яхте. В дальнее плавание отправились Горохов, члены РГО — капитан Андрей Антипин и Максим Иванов.
Экспедиция пройдет 7,3 тысячи километров (4 тысячи морских миль) по маршруту Якутск — поселок Тикси — Певек — Анадырь — Петропавловск-Камчатский.
Мероприятие приурочено к знаковым датам — 300-летию экспедиции Беринга, 180-летию Русского географического общества, 500-летию Северного морского пути и 80-летней годовщине победы в Великой Отечественной войне.