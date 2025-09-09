Якутские мореплаватели пересекли 180-й меридиан по пути на Камчатку

«Девятого сентября яхта “Эйва” пересекла 180-й меридиан! Пройдено более 3,6 тысячи километров пути, это примерно половина маршрута до Камчатки. Прошли реку Лена от среднего течения до устья, море Лаптевых и Восточно-Сибирское море. Мы недалеко от села Рыркайпий, заходить не стали, погода позволяет идти дальше. Возможно, зайдем завтра утром в село Валькарем. Говорят, там море позволяет подойти к берегу», — отметил Горохов.