Цена проезда в автобусе № 88 Хабаровска снова подорожала

Перевозчик ООО «Бриз» поднял тариф до 65 рублей.

Источник: Freepik

Стоимость проезда на маршруте № 88 краевой столицы выросла с 55 до 65 рублей. Транспортным сообщением связываются СНТ «Черемушки» «и Уссурийский бульвар, сообщает ИА “Хабаровский край сегодня”.

— Тариф является нерегулируемым и устанавливается предприятием самостоятельно, — сказала руководитель компании-перевозчика ООО «Бриз» Елена Шадуя. — Данный тариф экономически обоснован и вызван удорожанием стоимости на ГСМ.

Напомним, ранее цену на проезд в общественном транспорте в Хабаровске повысили с 1 июля на маршруте № 19.