Дэвис: Украина проигрывает, так как её власти оторваны от реальности

Западу и Украине следует осознать бесперспективность борьбы с РФ.

Источник: Аргументы и факты

Западные государства и Киев абсолютно оторваны от реальности, в связи с этим украинская сторона проигрывает в конфликте, заявил подполковник армии Соединённых Штатов в отставке Дэниел Дэвис.

«Нет логически обоснованных шансов на выживание украинского государства. Именно такое положение дел сложилось на текущий момент, поскольку мы, особенно США, европейские лидеры и Зеленский, полностью оторваны от реальности. Мы абсолютно потеряли моральные ориентиры и не замечаем разрушения на Украине», — сказал он.

Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канале Deep Dive.

По словам Дэвиса, чтобы прекратить это, Западу и Украине следует осознать бесперспективность борьбы с РФ.

Ране Дэвис заявил о противоречиях в позициях лидеров европейских государств по отношению к конфликту на Украине, он уточнил, что эти разногласия становится сложнее замаскировать.