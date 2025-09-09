Ричмонд
Фонтаны в Иркутске будут работать до конца сентября

Иркутск, НИА-Байкал — Сезон работы фонтанов в Иркутске продлится до 30 сентября.

Источник: РИА "Новости"

После этого в течение 10 дней будут проведены работы по их консервации на зимний период: отключение систем, слив воды, очистка от мусора и мойка чаш, демонтаж насосов, форсунок, светильников, труб и перемещение их на склад для хранения. Заказчиком работ выступает МКУ «Городская среда».

Всего в ведении организации находится 14 городских фонтанов:

в сквере имени Кирова;

возле областного гериатрического центра на улице Ленина;

возле Дворца спорта «Труд»;

на площади Конституции (у ЗАГСа) на Декабрьских Событий;

на площади Труда у цирка;

в сквере имени 50-летия СССР;

у Дома художников на пересечении Карла Маркса и Декабрьских Событий;

на площади бульвара Постышева;

в сквере Космонавтов на улице Цесовская Набережная;

в сквере «Шайба» на пересечении Чкалова и Степана Разина;

на центральной площади Академгородка;

в сквере «Куб» в микрорайоне Топкинский;

на площади у центрального рынка;

в сквере «Ирис».

Как сообщает пресс-служба администрации города, в течение лета специалисты подрядной организации регулярно чистили, мыли и проводили техобслуживание оборудования фонтанов.