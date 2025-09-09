Фонтаны в Иркутске будут работать до конца сентября

После этого в течение 10 дней будут проведены работы по их консервации на зимний период: отключение систем, слив воды, очистка от мусора и мойка чаш, демонтаж насосов, форсунок, светильников, труб и перемещение их на склад для хранения. Заказчиком работ выступает МКУ «Городская среда».
Всего в ведении организации находится 14 городских фонтанов:
в сквере имени Кирова;
возле областного гериатрического центра на улице Ленина;
возле Дворца спорта «Труд»;
на площади Конституции (у ЗАГСа) на Декабрьских Событий;
на площади Труда у цирка;
в сквере имени 50-летия СССР;
у Дома художников на пересечении Карла Маркса и Декабрьских Событий;
на площади бульвара Постышева;
в сквере Космонавтов на улице Цесовская Набережная;
в сквере «Шайба» на пересечении Чкалова и Степана Разина;
на центральной площади Академгородка;
в сквере «Куб» в микрорайоне Топкинский;
на площади у центрального рынка;
в сквере «Ирис».
Как сообщает пресс-служба администрации города, в течение лета специалисты подрядной организации регулярно чистили, мыли и проводили техобслуживание оборудования фонтанов.