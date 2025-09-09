Фонтаны в Иркутске будут работать до конца сентября

После этого в течение 10 дней будут проведены работы по их консервации на зимний период: отключение систем, слив воды, очистка от мусора и мойка чаш, демонтаж насосов, форсунок, светильников, труб и перемещение их на склад для хранения. Заказчиком работ выступает МКУ «Городская среда».