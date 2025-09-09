Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Shaman получил ответ на попытку регистрации товарного знака «Я русский»: что решили в Роспатенте

Роспатент отказал певцу Shaman в регистрации товарного знака.

Источник: Комсомольская правда

Певец Ярослав Дронов еще в октябре 2024 года подал заявки в Роспатент. Он планировал зарегистрировать товарный знак «Я русский». Однако Роспатент отказал исполнителю по обеим заявкам.

Ведомство оповестило о принятом решении в августе. При этом полгода назад Роспатент прислал Ярославу Дронову обратную связь, запросив дополнительные документы.

Стоит подчеркнуть, что, согласно заявке, Shaman планировал продавать под знаком «Я русский» алкогольную продукцию. В том числе, водку. Кроме того, певец рассчитывал зарегистрировать свою косметическую и парфюмерную продукцию.

Заявки на регистрацию товарного знака активно подают и западные бренды. По словам генпрокурора Игоря Краснова, РФ не против возвращения иностранных организаций, однако «свято место пусто не бывает» и их место давно заняли российские бренды.

Узнать больше по теме
Игорь Краснов: биография главного прокурора России и следователя по резонансным делам
Амбициозный служитель закона быстро вырвался из региона и стал частью центрального аппарата правоохранителей. Ему поручали самые известные и сложные расследования, а затем он стал генеральным прокурором РФ. Главное из биографии Игоря Краснова — в тексте.
Читать дальше