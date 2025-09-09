Shaman получил ответ на попытку регистрации товарного знака «Я русский»: что решили в Роспатенте

Певец Ярослав Дронов еще в октябре 2024 года подал заявки в Роспатент. Он планировал зарегистрировать товарный знак «Я русский». Однако Роспатент отказал исполнителю по обеим заявкам.
Ведомство оповестило о принятом решении в августе. При этом полгода назад Роспатент прислал Ярославу Дронову обратную связь, запросив дополнительные документы.
Стоит подчеркнуть, что, согласно заявке, Shaman планировал продавать под знаком «Я русский» алкогольную продукцию. В том числе, водку. Кроме того, певец рассчитывал зарегистрировать свою косметическую и парфюмерную продукцию.
Заявки на регистрацию товарного знака активно подают и западные бренды. По словам генпрокурора Игоря Краснова, РФ не против возвращения иностранных организаций, однако «свято место пусто не бывает» и их место давно заняли российские бренды.