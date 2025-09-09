«Писал слова из трех букв»: российский ученый рассказал о заключении в тюрьме в Афганистане

Он уточнил, что в первой камере находился в одиночестве, но мог свободно перемещаться по коридору и пользоваться туалетом. Позже его перевели в помещение площадью четыре на четыре метра, где содержался вместе с другими заключенными. В третьем изоляторе условия оказались строже: свет не выключали даже ночью, а прогулки проходили исключительно во дворах с бетонным покрытием. Каверин также сообщил, что в течение 52 дней не имел доступа к связи — ему не позволяли позвонить ни родственникам, ни в посольство.