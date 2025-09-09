«Писал слова из трех букв»: российский ученый рассказал о заключении в тюрьме в Афганистане

Ученый Каверин писал нецензурщину на стенах камеры во время заключения в Афганистане.
Российский этнограф Святослав Каверин вернулся в Россию после освобождения из заключения в Афганистане. О подробностях своего пребывания в изоляторах и тюрьмах он рассказал журналистам. По его словам, за время заключения он старался поддерживать моральный дух, занимаясь физкультурой и исполняя детские песни советских композиторов, чтобы не поддаваться унынию. Также он писал на стенах камеры нецензурные слова из трех букв ради веселья.
«Русское слово из трех букв во всех комнатах написал. Каждый раз посмотрю — весело становится. Правда, это ободряет очень. Потом, детские песни советских композиторов пел: “От улыбки станет всем светлее”, “В лесу родилась елочка”, “Спят усталые игрушки”, песни группы “Кино”. Сам себе пел…», — поделился Каверин с журналистами. Его слова передает telegram-канал Baza.
Он уточнил, что в первой камере находился в одиночестве, но мог свободно перемещаться по коридору и пользоваться туалетом. Позже его перевели в помещение площадью четыре на четыре метра, где содержался вместе с другими заключенными. В третьем изоляторе условия оказались строже: свет не выключали даже ночью, а прогулки проходили исключительно во дворах с бетонным покрытием. Каверин также сообщил, что в течение 52 дней не имел доступа к связи — ему не позволяли позвонить ни родственникам, ни в посольство.
По словам этнографа, питание было приемлемым, хотя афганская пища показалась ему слишком жирной. За последние два дня перед освобождением он устроил голодовку и впервые поел только в самолете по пути домой. Каверин отметил, что по сравнению с российскими тюрьмами условия в афганских учреждениях показались ему менее суровыми: заключенным позволяли готовить еду самостоятельно, читать любые книги и общаться друг с другом.
Святослав Каверин был задержан афганскими властями 19 июля по обвинению в попытке контрабанды украшений и почти два месяца находился под арестом. Его освобождение и возвращение в Россию стало результатом усилий российских дипломатов, о чем ранее сообщало посольство РФ в Кабуле.