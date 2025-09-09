Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Военкор Хейсканен: финны против строительства военных заводов у границ с РФ

Финляндия встала на военные рельсы, отметил военкор.

Источник: Аргументы и факты

Жители Финляндии против строительства военных заводов на границе с Россией, заявил aif.ru финский военкор Кости Хейсканен.

«Финляндия встала на военные рельсы. Школу в Миккели в 140 км от границы с РФ, уже можно назвать этот город штабом сухопутных войск НАТО, сначала построили за 2 млн, а теперь продали резервистам в 20 раз дешевле. Теперь в этой школе будут собирать беспилотники. В Пори строится пороховой завод, еще один завод по беспилотникам. Все это показывает, что у Финляндии совсем не дружеские позывы», — сказал Хейсканен.

Журналист добавил, что люди, живущие недалеко от российско-финской границы, «воют от того, что у них разрушена приграничная экономика».

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Финляндия выбрала курс на подготовку к войне с Россией.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше