Военкор Хейсканен: финны против строительства военных заводов у границ с РФ

«Финляндия встала на военные рельсы. Школу в Миккели в 140 км от границы с РФ, уже можно назвать этот город штабом сухопутных войск НАТО, сначала построили за 2 млн, а теперь продали резервистам в 20 раз дешевле. Теперь в этой школе будут собирать беспилотники. В Пори строится пороховой завод, еще один завод по беспилотникам. Все это показывает, что у Финляндии совсем не дружеские позывы», — сказал Хейсканен.