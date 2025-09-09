Россиянам напомнили о сроках выбора формы получения льгот

Если эти услуги не требуются, гражданин может отказаться от них полностью или частично, получив вместо этого денежную выплату. Полный отказ от всего набора социальных услуг ежемесячно компенсируется суммой в 1728,46 рубля. Также предусмотрена возможность комбинированного выбора: например, сохранить право на санаторно-курортное лечение и проезд, но отказаться от лекарств, получая за них компенсацию.