Россиянам напомнили о сроках выбора формы получения льгот

Социальный фонд России напомнил гражданам, имеющим право на федеральные льготы, о необходимости определиться с формой получения социальных услуг до 1 октября. Соответствующий документ ведомства оказался в распоряжении РИА Новости.
Согласно сообщению, россияне могут выбрать между натуральной формой и денежной компенсацией. В натуральную форму входит предоставление бесплатных лекарств, медицинских изделий, путевок в санатории, а также бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте и междугородном транспорте к месту лечения и обратно.
Если эти услуги не требуются, гражданин может отказаться от них полностью или частично, получив вместо этого денежную выплату. Полный отказ от всего набора социальных услуг ежемесячно компенсируется суммой в 1728,46 рубля. Также предусмотрена возможность комбинированного выбора: например, сохранить право на санаторно-курортное лечение и проезд, но отказаться от лекарств, получая за них компенсацию.
Для выбора способа получения услуг необходимо до 1 октября подать соответствующее заявление в Социальный фонд России. Это можно сделать через портал Госуслуги, клиентскую службу фонда или многофункциональный центр (МФЦ). Выбранный вариант будет действовать весь следующий год до момента подачи нового заявления.
Прежде министр цифрового развития Максут Шадаев заявил, что Минцифры до конца года разработает механизм, позволяющий участникам СВО, ветеранам боевых действий и их семьям автоматически получать льготы без обращения в госорганы.