В Иркутской области старшеклассников бесплатно обучат программированию

В Иркутской области старшеклассников приглашают на бесплатные курсы программирования. Ученики 8−11 классов могут освоить востребованные IT-навыки в рамках федерального проекта «Код будущего». Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе областного правительства, уже более 200 юных жителей региона подали заявки на участие.
— Обучение проходит в удобном формате: онлайн на специальной платформе или очно в аккредитованных образовательных центрах. График занятий составлен с учетом основной учебы, что позволяет без проблем совмещать курсы со школьными уроками. Все учащиеся, успешно завершившие программу, получат официальные сертификаты, — говорится в сообщении правительства.
Основным направлением обучения стал язык Python. Школьники могут выбрать подходящий уровень сложности — от начального до среднего. Во время обучения участники не только освоят основы программирования, но и создадут собственный проект: компьютерную игру, веб-приложение или телеграмм-бота.