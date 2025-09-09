Канал губернатора Омской области в МАХе пересек отметку в 5 тысяч подписчиков

Канал губернатора Омской области Виталия Хоценко в отечественном мессенджере МАХ перевалил отметку в 5 тысяч подписчиков. Глава региона стал одним из первых руководителей субъектов РФ, кто активно использует национальную платформу для прямого диалога с жителями.
На своем канале Виталий Хоценко делится актуальной информацией о социально-экономическом развитии региона, рассказывает о рабочих поездках и реализации национальных проектов. Также губернатор проводит опросы среди граждан по важным для области вопросам и информирует о новых инфраструктурных и инвестиционных инициативах.
Канал продолжает набирать популярность, что свидетельствует о высоком интересе граждан к жизни региона и деятельности губернатора. На момент публикации в мессенджере у главы региона насчитывается 5019 подписчиков.
