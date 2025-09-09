Ричмонд
Чем заменить сладости и копчености, чтобы легче переносить ПМС: врач дала советы

Гинеколог Титова перечислила продукты, которые улучшают самочувствие при ПМС.

Источник: Комсомольская правда

Многим женщинам знакомо состояние, когда каждый месяц появляется вздутие живота, отеки, перепады настроения и желание «заесть» все сладким. Это проявления предменструального синдрома. Есть продукты, которые могут усугубить его проявление. Об этом KP.RU рассказала Елена Титова, врач-гинеколог, маммолог, нутрициолог.

— Предменструальный синдром (ПМС) — это не просто каприз организма, а сложный биохимический процесс. Это провоцирует резкие перепады настроения и тягу к углеводам. Прогестерон в этот период задерживает воду, отсюда отеки и ощущение тяжести, — объяснила медик.

Чтобы смягчить проявления ПМС, врач посоветовала пересмотреть рацион. Лучше отказаться от соленых закусок, копченостей, газированных напитков и алкоголя — они усиливают головные боли, отеки и скачки сахара. Также стоит ограничить сладости и выпечку, особенно с глютеном, и не есть поздно вечером.

— Рекомендую включить в рацион легкие салаты, рыбу и нежирные виды мяса, такие как курица, индейка или кролик. Каши также можно употреблять, предпочтительно гречневую. Орешки полезны в этот период, очень хорошо в этом случае кешью, — подчеркнула Титова.

При болях внизу живота стоит добавить больше клетчатки, сухофрукты и оливковое масло. Такой рацион помогает не только легче пережить ПМС, но и сохранить общее самочувствие.