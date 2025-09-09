Чем заменить сладости и копчености, чтобы легче переносить ПМС: врач дала советы

Чтобы смягчить проявления ПМС, врач посоветовала пересмотреть рацион. Лучше отказаться от соленых закусок, копченостей, газированных напитков и алкоголя — они усиливают головные боли, отеки и скачки сахара. Также стоит ограничить сладости и выпечку, особенно с глютеном, и не есть поздно вечером.