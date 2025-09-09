Ричмонд
В Ейске горит здание дельфинария, крокодиловой фермы и контактного зоопарка

В Ейске Краснодарского края загорелось здание дельфинария и крокодиловой фермы. Судьба животных пока остаётся неясной, сообщает Telegram-канал SHOT.

Источник: Life.ru

Дельфинарий горит в Ейске. Видео © Telegram / SHOT.

Очевидцы рассказали, что огонь почти полностью охватил здание на улице Шмидта. Там расположены не только дельфинарий, но и «Крокодиловый каньон» с экзотическими рептилиями, а также контактный «Трогательный зоопарк». На месте работают экстренные службы и выясняют причины возгорания.

Ейский дельфинарий открылся в 2007 году. Среди его питомцев — черноморские дельфины афалины, дальневосточная белуха, северный морской лев и южноафриканские морские котики.

Ранее Life.ru сообщал о крупном пожаре на юго-западе Москвы, где из пятиэтажного дома эвакуировали 48 жильцов. Там огонь охватил верхние этажи жилого дома. В результате ЧП пострадали двое взрослых и ребёнок.