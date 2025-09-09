В Ейске горит здание дельфинария, крокодиловой фермы и контактного зоопарка

Очевидцы рассказали, что огонь почти полностью охватил здание на улице Шмидта. Там расположены не только дельфинарий, но и «Крокодиловый каньон» с экзотическими рептилиями, а также контактный «Трогательный зоопарк». На месте работают экстренные службы и выясняют причины возгорания.