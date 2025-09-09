Праздничным концертом отметили День рождения Университетского в Иркутске

«Празднование Дня рождения микрорайона уже стало доброй традицией. И сегодня здесь собралось большое количество взрослых и детей. Жители Университетского всегда полны идей и предложений. Вы любите свой район и активно участвуете в его преображении. Оставайтесь такими же неравнодушными, а мы будем поддерживать ваши инициативы и помогать в их реализации», — обратился к собравшимся Антон Медко.