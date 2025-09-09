Праздничным концертом отметили День рождения Университетского в Иркутске

В этом году ему исполнилось 36 лет. Жителей поздравили председатель Думы города, депутат по избирательному округу № 28 Евгений Стекачев, глава Свердловского округа Антон Медко, председатель ТОС «Университетский» Вера Новикова.
«С каждым годом Университетский меняется к лучшему, становится комфортнее и безопаснее. Рядом, в микрорайоне Союз, строится одна из самых больших школ в городе. Продолжается облагораживание территории в Пади Долгой. В этом году проводится ремонт дворов и лестниц. Вместе с жителями и дальше будем делать наш микрорайон еще более современным и уютным», — отметил Евгений Стекачев.
«Празднование Дня рождения микрорайона уже стало доброй традицией. И сегодня здесь собралось большое количество взрослых и детей. Жители Университетского всегда полны идей и предложений. Вы любите свой район и активно участвуете в его преображении. Оставайтесь такими же неравнодушными, а мы будем поддерживать ваши инициативы и помогать в их реализации», — обратился к собравшимся Антон Медко.
Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, для гостей мероприятия выступили хореографические коллективы «Новое поколение», «Улыбки», «Хип-хоп данс», а также вокальные исполнители. Аниматоры проводили активные игры для детей. Завершением праздника стал концерт кавер-группы «Камчатка-FM».
Активным жителям Университетского вручили благодарственные письма. В организации мероприятия также приняли участие МАУ «Праздник» и Гуманитарный центр — библиотека имени семьи Полевых.