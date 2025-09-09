Ричмонд
В Приморье спасенный леопард решил «прописаться» на самом востоке края

Специалисты ФГБУ «Земля леопарда» продолжают следить за своим подопечным дальневосточным леопардом Leo 260M. Он является первым животным данного вида, который был спасен и после реабилитации вновь выпущен в дикую природу.

Источник: Российская газета

Как пишет пресс-служба ФГБУ «Земля леопарда», хищник после долгого путешествия по Приморью дошел до самой восточной точки ареала этого подвида. Leo 260M обосновался в Ольгинском районе края, что подтверждается видео с фотоловушки. Животное, судя по поведению, обходит свои владения.

По данным биологов, в данном районе леопардов не было более 50 лет.

Leo 260M еще котенком обнаружили летом 2022 года без матери рядом с нацпарком «Земля леопарда», истощенным и умирающим. Он был доставлен в Центр реабилитации МРОО «ЦЕНТР ТИГР». Когда животное окрепло, его в 2023 году выпустили на волю в Уссурийском заповеднике. Этот заповедник также находится под управлением дирекции «Земли леопарда». Хищник оказался большим любителем попутешествовать. Он покинул Уссурийский заповедник, добрался до Лазовского округа, а затем и до Ольгинского.