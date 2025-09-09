В Приморье спасенный леопард решил «прописаться» на самом востоке края

Как пишет пресс-служба ФГБУ «Земля леопарда», хищник после долгого путешествия по Приморью дошел до самой восточной точки ареала этого подвида. Leo 260M обосновался в Ольгинском районе края, что подтверждается видео с фотоловушки. Животное, судя по поведению, обходит свои владения.
По данным биологов, в данном районе леопардов не было более 50 лет.
Leo 260M еще котенком обнаружили летом 2022 года без матери рядом с нацпарком «Земля леопарда», истощенным и умирающим. Он был доставлен в Центр реабилитации МРОО «ЦЕНТР ТИГР». Когда животное окрепло, его в 2023 году выпустили на волю в Уссурийском заповеднике. Этот заповедник также находится под управлением дирекции «Земли леопарда». Хищник оказался большим любителем попутешествовать. Он покинул Уссурийский заповедник, добрался до Лазовского округа, а затем и до Ольгинского.