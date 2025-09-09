Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Наступил третий день поисков пропавшего 38-летнего уфимца

Уже три дня идут поиски пропавшего 38-летнего уфимца.

Источник: Комсомольская правда

Идут поиски пропавшего 38-летнего уфимца Вячеслава Когута. Об этом рассказали активисты поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан».

Как сообщают волонтеры, местонахождение мужчины неизвестно уже три дня — с 7 сентября. Приметы пропавшего: его рост — 164 сантиметра, у него худощавое телосложение, светло-русые волосы с залысинами и зеленые глаза. Был одет в черно-серую олимпийку, синюю футболку, серые брюки и черные кроссовки.

Волонтеры «ЛизаАлерт Башкортостан» просят всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего, обратиться по телефонам 8 (800) 700−54−52 или 112. Также активисты в своей публикации отметили, что в поисках необходима помощь добровольцев.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.