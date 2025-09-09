Наступил третий день поисков пропавшего 38-летнего уфимца

Как сообщают волонтеры, местонахождение мужчины неизвестно уже три дня — с 7 сентября. Приметы пропавшего: его рост — 164 сантиметра, у него худощавое телосложение, светло-русые волосы с залысинами и зеленые глаза. Был одет в черно-серую олимпийку, синюю футболку, серые брюки и черные кроссовки.