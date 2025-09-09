ТАСС: суд в Москве арестовал предпринимателя Деревянко по делу о госизмене

В то же время о подробностях предъявленных обвинений официально не сообщается: ни следствие, ни защита не раскрывают деталей, ссылаясь на режим секретности. Известно лишь, что после задержания он был доставлен в суд, где было принято решение о помещении в следственный изолятор на период расследования.