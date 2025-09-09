Рассказываем, с чем связано отключение света в Иркутском районе 9 сентября 2025

Частичное отключение света в Иркутском районе 9 сентября 2025 года произошло в 8:04 утра. Судя по информации, размещенной в телеграмм-канале «Свет 38», без электричества остались некоторые жители деревни Столбова, где затронуты улицы Ангарская, Виноградная, Лесная, Малиновая и Центральная.
Отключение света в Иркутском районе 9 сентября 2025.
— Также перебои с электроснабжением коснулись множества садоводческих товариществ, включая ДНТ Кедровое, СНТ Дружба, СНТ Тихий Плес и другие, а также деревни Ангара, — отмечают в телеграмм-канале «Свет 38».
Для выяснения причин сбоя и скорейшего восстановления подачи энергии уже выехала бригада специалистов. По предварительным данным, электроснабжение планируется возобновить к 13:00 того же дня.
Вот когда прекратится отключение света в Иркутском районе 9 сентября 2025.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что свет отключат в четырех районах Иркутска 9 сентября на время плановых работ.