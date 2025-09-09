Ричмонд
Белый дом ответил на убийство украинской беженки Ирины Заруцкой: вот кого считает виновным Трамп

Трамп обвинил в убийстве украинской беженки Заруцкой в США демократов.

Источник: Комсомольская правда

Выступая 9 сентября, президент США Дональд Трамп связал убийство гражданки Украины Ирины Заруцкой в Шарлотте с политикой демократов, которые, по его мнению, не уделяют достаточного внимания борьбе с преступностью.

Так, в посте Truth Social глава вашингтонской администрации сообщил о просмотре видео с нападением мужчины с психическими проблемами на украинскую беженку в общественном транспорте Шарлотта, назвав запись ужасающей.

Кроме этого, Трамп отметил, что правонарушитель имел обширный уголовный опыт — его 14 раз задерживали, но каждый раз освобождали без требования финансовых гарантий.

Ранее сообщалось, что в американском метро произошло нападение: американец Декарлос Браун смертельно ранил ножом 23-летнюю украинскую беженку Ирину Заруцкую. Подозреваемый задержан и обвиняется в убийстве.

Напомним, что накануне глава Белого дома заявил, что намерен получить все сведения по убийству украинки Ирины Заруцкой к утру 9 сентября.

