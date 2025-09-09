Роспатент отказал певцу Ярославу Дронову, известному под псевдонимом SHAMAN, в регистрации товарного знака «Я русский». Об этом сообщило РИА Новости, изучив электронную базу ведомства.
Роспатент принял это решение в конце августа. Отказ был получен по обеим заявкам на регистрацию данного товарного знака. В марте ведомство дало артисту полгода, чтобы он смог направить пояснения и комментарии для возможной регистрации знака, сказано в статье.
В марте Роспатент отказал SHAMAN в регистрации товарного знака «Я русский» на алкоголь из-за опасения оскорбить чувство достоинства россиян, сообщил Telegram-канал Baza. Также, по словам представителей ведомства, обозначение «Я русский» не может выполнять основную функцию товарного знака — индивидуализировать товары заявителя.
Артист подал заявки на регистрацию в октябре прошлого года: одна касалась алкогольной продукции, другая охватывала 17 категорий товаров и услуг, включая косметику, ароматизаторы, игрушки для взрослых и другие изделия.
Дронов заявлял, что решил зарегистрировать бренд для защиты своей репутации.