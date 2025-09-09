Мошенники придумали новый вид маскировки фишинга

«В настоящее время нет единовременной федеральной выплаты семьям с детьми школьного возраста, законопроект по данному вопросу находится на стадии рассмотрения… При разработке сценариев атак мошенники используют новостную повестку и календарные даты. В новой схеме злоумышленники ориентируются на граждан, которые слышали об инициативах законодателей, хотят получить социальные выплаты к началу нового учебного года и не имеют представления о порядке их предоставления и начисления», — прокомментировал младший эксперт по защите бренда Angara SOC Александр Сухарев.