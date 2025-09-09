Ричмонд
Слуцкий предложил дать скидку на оплату услуг ЖКХ воспитателям детсадов

Слуцкий предложил дать скидку 50 процентов на оплату ЖКХ воспитателям детсадов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Воспитателям и педагогам детских дошкольных учреждений следует предоставить скидку 50% на оплату услуг ЖКХ при условии, что их непрерывный стаж работы составляет десять лет, заявил РИА Новости лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Главное, что у нас есть добрые и профессиональные педагоги, которые самоотверженно трудятся во имя деток, их здоровья и будущего. Эта доброта — главный фактор, который трансформируется в здоровье нации, в ее будущее. Но воспитатели таких учреждений отдают детям без остатка свои силы, свое время, свою любовь, свою энергию и заслуживают поддержки. ЛДПР будет добиваться введения льготы 50% по оплате услуг ЖКХ для воспитателей и педагогов детских дошкольных учреждений, которые отработали в них от десяти лет и больше», — сказал Слуцкий.

По его мнению, люди, которые работают в таких учреждениях, заслуживают признания и поддержки за свой «подвижнический труд».

Слуцкий уточнил, что депутаты от ЛДПР в регионах выйдут с таким предложением к губернаторам.

