Слуцкий предложил дать скидку на оплату услуг ЖКХ воспитателям детсадов

«Главное, что у нас есть добрые и профессиональные педагоги, которые самоотверженно трудятся во имя деток, их здоровья и будущего. Эта доброта — главный фактор, который трансформируется в здоровье нации, в ее будущее. Но воспитатели таких учреждений отдают детям без остатка свои силы, свое время, свою любовь, свою энергию и заслуживают поддержки. ЛДПР будет добиваться введения льготы 50% по оплате услуг ЖКХ для воспитателей и педагогов детских дошкольных учреждений, которые отработали в них от десяти лет и больше», — сказал Слуцкий.