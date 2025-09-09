В Минпросвещения установили единое расписание для школ РФ

Министерство просвещения Российской Федерации утвердило единые нормативы учебного времени для изучения каждого школьного предмета. Об этом в ходе Восточного экономического форума заявил в интервью РИА «Новости» глава ведомства Сергей Кравцов.
Закреплено четкое количество часов на освоение каждой дисциплины, разработано поурочное планирование, пояснил министр.
По его словам, образовательным учреждениям предложено примерно 30 вариантов учебных расписаний, которые можно использовать как образец или адаптировать с учетом местных условий.
Для изучения истории в 10−11 классах рекомендуется выделять 136 часов — по два академических часа еженедельно. При этом усилен акцент на событиях отечественной истории.
Ранее преподавание исторических дисциплин в различных школах осуществлялось по разным стандартам. В частности, на изучение Великой Отечественной войны отводилось лишь шесть учебных часов. Теперь в 10 классах все образовательные учреждения должны проводить 18 уроков, посвященных этой теме. При этом ключевые сражения, такие как Сталинградская и Курская битвы, выносятся на отдельные занятия продолжительностью один академический час каждое.
Читайте также: Напряженный поиск: в Госдуме не пресекаются идеи о том, как улучшить и разгрузить школу.
МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.