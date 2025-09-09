В Минпросвещения установили единое расписание для школ РФ

Ранее преподавание исторических дисциплин в различных школах осуществлялось по разным стандартам. В частности, на изучение Великой Отечественной войны отводилось лишь шесть учебных часов. Теперь в 10 классах все образовательные учреждения должны проводить 18 уроков, посвященных этой теме. При этом ключевые сражения, такие как Сталинградская и Курская битвы, выносятся на отдельные занятия продолжительностью один академический час каждое.