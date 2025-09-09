Ричмонд
В Канске планируют построить парк аттракционов за 80 миллионов рублей

Крупный инвестиционный проект по созданию современного парка развлечений представлен на портале для инвесторов Красноярского края. Объект стоимостью 80 миллионов рублей планируется построить в Канске.

Как отмечается в инвестиционном предложении, Канск обладает значительным туристическим потенциалом благодаря богатому историко-культурному наследию и уникальным природным достопримечательностям. Создание парка аттракционов призвано усилить привлекательность города для туристов и дать новый импульс развитию сферы туризма.

Реализация проекта позволит не только создать новое пространство для семейного отдыха, но и сформировать дополнительные рабочие места для жителей города и района.

Напомним, что это не единственный туристический проект в регионе. Ранее сообщалось о планах по строительству новой турбазы вблизи природного парка «Ергаки», что свидетельствует о активном развитии туристической инфраструктуры в Красноярском крае.