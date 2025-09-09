Shaman не сможет производить водку под брендом «Я русский», ему отказали в Роспатенте.
Роспатент отказал певцу Ярославу Дронову (Shaman) в регистрации товарного знака «Я русский». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные, размещенные в электронной базе ведомства. Решение было принято в конце августа 2025 года и касается обеих заявок, поданных исполнителем на регистрацию знака. Ранее Shaman, ставший знаменитым после исполнения своего хита «Я русский», подавал заявки на регистрацию одноименного товарного знака для алкоголя, включая водку и парфюмерии.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕBaza: Роспатент заподозрил Shamanа в возможности оскорбить достоинство россиян.
«Роспатент принял соответствующее решение в конце августа, отказ получен по обеим заявкам на регистрацию товарного знака “Я русский”», — отмечают журналисты, ознакомившиеся с документами. Причем они добавляют, что изначально Дронову дали полгода для разъяснений и пояснений по факту целесообразности товарного знака. Однако необходимые документы так и не поступили.
Shaman подал в Роспатент документы на регистрацию товарного знака «Я русский» еще в октябре 2024 года. Если бы заявку одобрили, то он смог бы выпускать и реализовывать под этим брендом водку, а также другие виды крепких алкогольных напитков. Причем, согласно данным от Роспатента, бренд «Я Русский» охватывал и более широкий ассортимент продуктов и услуг, включая секс-игрушки.