Shaman не сможет производить водку под брендом «Я русский»

Shaman подал в Роспатент документы на регистрацию товарного знака «Я русский» еще в октябре 2024 года. Если бы заявку одобрили, то он смог бы выпускать и реализовывать под этим брендом водку, а также другие виды крепких алкогольных напитков. Причем, согласно данным от Роспатента, бренд «Я Русский» охватывал и более широкий ассортимент продуктов и услуг, включая секс-игрушки.