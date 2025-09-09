В Роструде разъяснили, как действовать беременной при угрозе увольнения

Если женщина продолжает работать после окончания беременности, работодатель может расторгнуть договор в течение недели с момента, когда узнал о данном факте. Увольнение допускается только в ситуации, когда договор был заключен для замены временно отсутствующего сотрудника, а перевод на другую подходящую должность невозможен даже с письменного согласия самой сотрудницы.