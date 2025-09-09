Ричмонд
В Роструде разъяснили, как действовать беременной при угрозе увольнения

Согласно разъяснениям Роструда, работодатель не имеет права уволить беременную сотрудницу по собственной инициативе. Единственным исключением является полная ликвидация организации или прекращение деятельности индивидуального предпринимателя.

В случае истечения срочного трудового договора во время беременности работодатель обязан продлить его действие до окончания беременности или до завершения отпуска по беременности и родам при предоставлении соответствующего медицинского документа. При этом сотрудница должна каждые три месяца предоставлять свежую справку, подтверждающую беременность.

Если женщина продолжает работать после окончания беременности, работодатель может расторгнуть договор в течение недели с момента, когда узнал о данном факте. Увольнение допускается только в ситуации, когда договор был заключен для замены временно отсутствующего сотрудника, а перевод на другую подходящую должность невозможен даже с письменного согласия самой сотрудницы.

Ранее сообщалось, что Роструд разъяснил правила работы в предпраздничные дни.

