Конгрессвуман Грин: из бюджета Пентагона следует убрать помощь Украине

Грин намерена добиваться исключения всего финансирования.

Источник: Аргументы и факты

Член палаты представителей Конгресса Соединённых Штатов Марджори Тейлор Грин рассказала о планах исключить из проекта оборонного бюджета на следующий финансовый год траты на военную помощь другим государством, в том числе 600 миллионов долларов, предусмотренные украинской стороне.

«Моя первая поправка будет об исключении из акта о финансировании на национальную оборону 600 миллионов долларов на Украину», — сказала она в видеообращении, которое размещено в соцсети X*.

По словам Грин, налогоплательщики из США уже направили на поддержку украинского конфликта свыше 175 миллиардов долларов.

Кроме того, она утверждает, что один из законодателей внёс поправку о выделении Киеву ещё 100 миллионов долларов. Грин подчеркнула, что в связи с этим намерена добиваться исключения всего финансирования.

Ранее Грин заявила, что Соединённым Штатам не следовало разжигать украинский конфликт и давать деньги Украине.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.