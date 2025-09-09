Конгрессвуман Грин: из бюджета Пентагона следует убрать помощь Украине

Член палаты представителей Конгресса Соединённых Штатов Марджори Тейлор Грин рассказала о планах исключить из проекта оборонного бюджета на следующий финансовый год траты на военную помощь другим государством, в том числе 600 миллионов долларов, предусмотренные украинской стороне.
«Моя первая поправка будет об исключении из акта о финансировании на национальную оборону 600 миллионов долларов на Украину», — сказала она в видеообращении, которое размещено в соцсети X*.
По словам Грин, налогоплательщики из США уже направили на поддержку украинского конфликта свыше 175 миллиардов долларов.
Кроме того, она утверждает, что один из законодателей внёс поправку о выделении Киеву ещё 100 миллионов долларов. Грин подчеркнула, что в связи с этим намерена добиваться исключения всего финансирования.
Ранее Грин заявила, что Соединённым Штатам не следовало разжигать украинский конфликт и давать деньги Украине.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.